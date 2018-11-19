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Hastane önünde 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Ümraniye'de hastane önünde silahlı saldırı düzenleyerek Ramazan ve Suzan Sarı'nın hayatını kaybetmesine neden oldukları iddia edilen biri firari 4 sanığın yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Ramazan ve Suzan Sarı çiftinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan biri firari 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep Sungun, tutuksuz sanıklar Selime ve Sulhaddin Elik ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Recep Sungun, firari sanık Feyyaz Elik'in yeğeni olduğunu anlatarak, "Olay günü bankadan kredi çekmek için yeğenimle Ümraniye'de bulunan bankaya gittik. Bankadaki işlemlerimiz bitince ayrıldık. Feyyaz Elik'in hanımı 15 gündür hastanede yatıyordu. Bu nedenle bankadan sonra hastaneye gittik. Feyyaz Elik önümde yürüyordu. Bir anda hızlandı, hızlandığı anda olay patlak verdi. Ne olduğunu anlayamadım. Ben o anda üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Ölenleri tanımam, hiç görmemiştim. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Selime Elik de firari sanık Feyyaz Elik'in oğlu olduğunu ifade ederek, "Ben ölenleri hastanede hiç görmedim. İddia edildiği gibi Recep Sungun ve Feyyaz Elik'e ölenlerin hastanede olduklarını söylemedim." diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık Sulhaddin Elik ise, olay günü oğlu Feyyaz Elik'in eşinin doğum yapacağı için hastanede olduklarını belirterek, "Bu nedenle gelinimi ziyarete gitmiştim. Ben bu olaya hiçbir şekilde karışmadım." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Recep Sungun'un Avukatı Aydın Mollaoğlu da olayın asıl failinin firari sanık Feyyaz Elik olduğunu savunarak, "Diğer sanıkların suça herhangi bir katkıları yoktur. Feyyaz Elik eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gelmiştir, ölenlerle tesadüfen karşılaşmıştır. Müvekkilim 6 aydır tutukludur. Adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Recep Sungun'un bu halinin devamını kararlaştırdı.

Firari sanık Feyyaz Elik hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
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- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önceden silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisi devam eden Ramazan Sarı'nın 22 Mayıs'ta eşi Suzan Sarı'yla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gittiği belirtilerek, Feyyaz Elik tarafından silahla ateş edilmesi sonucu Sarı çiftinin yaşamını yitirdiği anlatılıyor..

Olaydan sonra Feyyaz Elik'in, dayısı Recep Sungun ile olay yerinden kaçtığı, Sungun'un daha sonra gözaltına alınarak tutuklandığı belirtilen iddianamede, okul servisçiliği yapan Ramazan Sarı'nın 5 Eylül 2017'de Feyyaz Elik'in ağabeyi Cüneyt Elik'in ölümüyle sonuçlanan olayda müşteki şüpheli olduğu, bu nedende de taraflar arasında husumet başladığı kaydediliyor.

İddianamede, halen firari olan Feyyaz Elik'in olayın asli faili olduğu ifade edilerek, Recep Sungun'un yeğenine yol göstererek eylemin nasıl işleneceği konusunda yardım ettiği, Elik'in anne ve babası Selime ve Sulhaddin Elik'in de maktullerin hastanede olduklarını haber vererek olaya yardım ettikleri belirtiliyor.

Bu kapsamda firari sanık Feyyaz Elik'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, dayısı Recep Sungun ile anne ve babası Selime ve Sulhaddin Elik'in ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan yirmişer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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dava Ramazan Sarı silahlı sarı Ümraniye

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