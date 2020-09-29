Hastane önünde göz göre göre ölen şehit kardeşinin oğlu acısını böyle anlattı:

Kocaeli’nin Gebze İlçesinde bulunan Özel Merkez Hastanesi’nin çevredekilerin yardım çağrılarına rağmen hiçbir sağlıkçının müdahale etmemesi sonrasında hayatını kaybeden şehit kardeşi Sebahattin Duru’nun oğlu Samet Duru, "Bir doktor elini değdirse kanım bu kadar sızlamayacak” dedi. Olay dün sabah 06.30 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru’nun yardımına koştu. Duru’nun fenalaştığını gören vatandaşlar, özel hastanenin personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru’nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru’nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru’nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

"Vatandaşlar doktorlara bağırıyor hiç kale almıyorlar"

1994 yılında Tunceli’de karakol çatışmasında şehit düşen Mevlüt Duru’nun kardeşi olduğu öğrenilen Sebahattin Duru’nun oğlu ise hastaneye tepki gösterdi. Babasının hastane önünde can çekişerek ölmesi sonrası yaşadığı acıyı dile getiren 23 yaşındaki Samet Duru, babasının Samsun’dan dönerken Merkez Hastanesi’nin önünde rahatsızlanarak yere düştüğünü söyledi. Samet Duru, düştüğünü belirten Duru, “Merkez Hastanesi çalışanları hiç kale almıyor babamı. Çevredeki vatandaşlar doktorlara, çalışanlara bağırıyor, çağırıyor. Hiç kale almıyorlar, bizim yetkimiz yok diyorlar, bizim dışımızda diyorlar. Çevredeki videolardan öğrendim” dedi. “Sonuna kadar şikayetçiyim”

Olayın kayıt altına alındığı videoda 3-4 kişinin hastane çalışanlarını çağırdığını söyleyen Duru, hastaneden şikayetçi olacağını kaydetti. Duru, “Çalışanlar hiç kale almıyorlar. Güvenlik de hiç onlarla alakalı hiçbir şey yapmıyor. Sonradan 112’den ambulans geliyor hastanenin kapısında. Sonra ambulansa biniyor. 10 metre ambulans gidiyor ve acilden girişi yapılıyor. 10 metre ambulans gelse ne yazar, gelmese ne yazar. Yarım saat geçmiş. Rapora da ilkten 400-500 metre ileride et balık kurumunun karşısında düşüp kalıyor. Orada vatandaşlar 112 ambulansı arıyor. Ambulans Merkez Hastanesi’ne götürüyor. Orada tüm müdahalelere rağmen öldü diyorlar. Bende şikayetçi olmak istiyorum dedim. Kalp krizi dediler. Ben kalp krizine inanmadım. Sonra öyle değil, bizim tamam dedik. Öğleden sonra internete ve sosyal medyaya bir video düştü. Videodan sonra ben Merkez Hastanesi çalışanlarından ve yöneticilerinden sonuna kadar şikayetçiyim. 2-3 tane şahidim var. Onları da dün onayladım. Onlarda savcılara en yüksek mevkilere gideceğim” diye konuştu.

"Babam şehit kardeşi"

Babasının ölümünü sabah kapısına gelen polislerden öğrendiğini aktaran Duru, “Sabah 09.30-10.00 sıralarında bir tane polis otosu geldi. Beni aldılar. Polis karakoluna gittik. Orada baban yolda gelirken yere düştü Merkez Hastanesi’nde yatıyor. Beni oradan Merkez Hastanesi’ne aldılar. Sonradan yukarıya çıkmak istedim. Polisler sakinleştirdi. Sağlık çalışanları geldi. Babanız tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık dediler. Bende şok oldum, inanamadım açıkçası. Sonradan bana sakinleştirici falan narkoz verdiler. Sonra morga indirdiler. Babam olup olmadığını onaylamak için. Babam olduğu çıktı maalesef. Babam şehit kardeşi. 1994 yılında Tunceli’de şehit Mevlüt Duru. Ben şok oldum. Hastanenin kapısında. Ben olsam ben elimden geleni yaparım. Doktor olayım sonuna kadar giderim” şeklinde konuştu. “Bir doktor elini değdirse kanım bu kadar sızlamayacak”

Hastanenin önünden dahi geçemeyecek durumda olduğunu dile getiren Duru, “Güvenlik kameralarını bize göstermiyorlar. Ben videonun tamamını istiyorum. Babam kavga mı etti, ne oldu. Bilen yok ve kanlar akıyor. Temiz çıktı. 4-5 ay sonra sonuçlar verilecekmiş. Sonuçta ölüm belli Merkez Hastanesi çalışanlarının ve idari binanın hatası. Ölebilir. Bir doktor elini değdirse hiçbir şey demeyeceğim. Ölüme çare yok. Kanım bu kadar sızlamayacak. Eğer bir dokunsa tamam bitti. Doktor camdan bakıyor, oradaki camlar boydan boya full cam. Duvar değil. Yani göz görüyor. Güvenlik kameraları da var. Hatta oranın güvenliği de ihbar edebilirdi. Ona rağmen beni kandırdılar. Öğleden sonra duydum ki videoyu şok oldum. Hatta polis emniyetinde de yanlış ifade var” ifadelerini kullandı.

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