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Hastane önünde silahla yaralamaya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Samsun’da hastane önünde bekleyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde özel bir hastanenin girişinde dün meydana geldi.

Hastane önünde silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da hastane önünde bekleyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde özel bir hastanenin girişinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin acil giriş kısmında bekleyen A.C. (26), tabancayla silahlı saldırı sonucu sol ayak bileğinden yaralandı. A.C. hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Araç içinden 5 el tabancayla ateş açtığı tespit edilen T.D.(21) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan T.D., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.D., mahkemece hem "silahla adam yaralama" hem de "ruhsatsız silah" suçundan ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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