HABER

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:35 | Son Güncelleme

Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Yakup Endiz (50) eşini Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdiği esnada alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.G., A.B. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile hastane önünde karşılaştı.

İki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada ağır yaralan Yakup Endiz, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken diğer yaralılar M.G., A.B. ve kimliği belirsiz bir kişi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumun ağır olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla alakası olduğu düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmelerMilli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmeler
Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatıKilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane silahlı çatışma Tokat

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Çatışma sesleri ve dumanlar...

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Çatışma sesleri ve dumanlar...

SON DAKİKA! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB son durumu açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşmeler

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.