HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane önündeki cinayete 2 gözaltı

Hastane önündeki cinayete 2 gözaltı

05.02.2021 23:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel hastane önünde 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde 28 Ocak günü meydana gelmişti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel hastane önünde 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde 28 Ocak günü meydana gelmişti. Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta tekrar kavga etmeye başladı. Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak konu ile ilgili soruşturma başlattı. Gerçekleşen soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri M.K. ve M.K.İ. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan dehşet sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca’nın tedavilerinin sona erdiği ve Ali Atmaca’nın ölümüne sebep olan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındıİstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı
Sanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimlerSanal dünyada kullanabileceğiniz en güzel takma isimler
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm

Dev 'FETÖ' operasyonunda 65 şüpheli itirafçı oldu

65 şüpheli itirafçı oldu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı

Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Ankara'da Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması

Bakan Pakdemirli'den 'Boğaziçi' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.