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Hastane önündeki demir iskele çöktü: 4 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin ön cephesine bakım ve boya yapılması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Hastane önündeki demir iskele çöktü: 4 işçi yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin ön cephesine bakım ve boya yapılması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanenin ön cephesine boya ve tadilat için demir kurulan iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, sedyelerle içeri taşınıp, acil serviste tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Hastane önündeki demir iskele çöktü: 4 işçi yaralıHastane önündeki demir iskele çöktü: 4 işçi yaralı

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