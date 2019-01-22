HABER

HASTANE ÖNÜNDEKİ KORNA TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda babasının cenazesini olmak için geldiği hastanenin önünde otomobilinden inen Hakkı Güler, arkadan gelen araçların sürücülerinin korna çalması üzerine çıkan tartışma ve ardından yaşanan kavgada silahla vuruldu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu'nda babasının cenazesini olmak için geldiği hastanenin önünde otomobilinden inen Hakkı Güler, arkadan gelen araçların sürücülerinin korna çalması üzerine çıkan tartışma ve ardından yaşanan kavgada silahla vuruldu. Aynı hastaneye kaldırılan Hakkı Güler 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayın şüphelisi Mahsum A.(25)'ın evinde yapılan aramada olayla kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.
Zeytinburnu, Seyit Nizam caddesi üzerinde 17 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti:

Babası vefat ettiği için özel bir hastanenin önüne gelen Hakkı Güler, iddialara göre otomobilinden inerken arkadan korna çalan iki aracın şoförüyle tartışmaya başladı. Arkadaş oldukları öğrenilen iki araçta bulunan 3 kişi inerek, Hakkı Güler'le kavga etti. Hakkı Güler'in arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada korna çalan otomobilde bulunan Mahsum A., silahını çekerek Hakkı Güler'in bacağına doğru ateş etti. Baldırından vurulan Hakkı Güler hemen babasının öldüğü hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Hakkı Güler 4 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayete ve kavgaya karışan Yusuf A.(24), Mahsum A., ve Mert A.(25)'i gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve cinayet işlediğini itiraf eden Mahsum A.'nın evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ve 33 mermi ele geçirildi. Poliste ifade veren Mahsum A. "Hastanenin önüne geldiğimizde trafik tıkandı. Ben de korna çaldım. Sonra karşıma çıkan kişiyle tartışmaya başladık. O kişinin arkadaşları olduğunu düşündüğüm kişiler de tartışmaya katıldı. Kavga sırasında bir el ateş ettim. Öldürmek amacım yoktu. " dedi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahsum A., Yusuf A. ve Mert A. adliyeye sevk edildiler.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Hakkı Güler'in ölümüyle sonuçlanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki grubun kavga etmesi ve Güler'in vurulduktan sonra yere düşmesi görülüyor.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Babasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktıBabasının öldürdüğü Diğdem'in köpeği 'Şans'a hayvanseverler sahip çıktı
Uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcularUçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitiren tanınmış sporcular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kreç boğazındaki faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu

Faciadan kurtulan Türkler'in isimleri belli oldu!

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Bodrum'da sokağa terk edilen metrelik iguana yeni yuvasında

Eskişehir'de kan donduran olay! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla uygunsuz halde yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Fazıl Say Instagram hesabından açıkladı: Hayatta hatalar yapılabilinir, Erdoğan da yapar, Say da yapar

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.