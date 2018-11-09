Hastane önündeki park tartışmasında sağlık çalışanı bıçaklandı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı.

Olay dün akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünden meydana geldi. Hastaneye gelen bir kişi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrılan alana park etmek istedi. Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasında bıçakladı. Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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