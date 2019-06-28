Hastane ortamı dışında yapılan saç ekimleri Türkiye’nin sağlık turizmini tehdit ediyor

İstanbul’da her gün binlerce saç ekimi yapılıyor. Saç ekimi yaptırmak için son dönemde özellikle Avrupalılar ülkemize geliyor. Uzmanlar da sağlık turizminde revaçta olan saç ekiminin doktorlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Ameliyathane standartlarını karşılamayan yerlerde yapılan başarısız uygulamaların sağlık turizmi için tehdit oluşturduğunu belirten Nişantaşı Hastanesi Uzm. Dr. Yusuf Topal, hastane ortamında yapılmayan saç ekimi uygulamaları sebebiyle Türkiye’nin sağlık turizmindeki itibarının zedeleneceğine dikkat çekiyor.

Sağlık turizminin lokomotifi olan saç ekimi, Türkiye’de önemli bir pazar payına sahip. DEİK verilerine göre saç ekim ve estetik cerrahide 2018 yılında Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar doların üzerinde cirosu olurken bu rakamın yüzde 85’ini saç ekimi oluşturdu. Özellikle Avrupalı hastaların rağbet gösterdiği saç ekiminde hastane dışında yapılan başarısız uygulamalar tehdit oluşturuyor. Nişantaşı Hastanesi Uzm. Dr. Yusuf Topal, "Saç ekiminde en önemli nokta doktor uygulamasıdır. Hastane dışında ve ameliyathane şartlarını karşılamayan saç ekimi uygulamaları, Türkiye’nin bu pazarda itibarını kaybetmesine sebep olurken sağlık turizminde önemli bir uygulama olan saç ekiminin başka ülkelere kaymasına yol açıyor” dedi.

Topal, bu gidişatın özellikle Avrupa ülkeleri, MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve Arap Yarımadası’ndan gelen hastaların kaybedilmesine sebep olacağını ifade etti.