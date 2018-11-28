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Hastane ortamını okula taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları tıbbi eğitimi, okulda oluşturulan "Simülasyon Merkezi"ndeki maketler üzerinde pratiğe dönüştürüyor - 240 metrekarelik alana sahip, hasta kabul, acil müdahale, hasta gözlem ve izlem, röntgen, doğum ve bebek izlem, laboratuvar ve anatomi salonu bulunan merkezde uygulamalı eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında sağlık kuruluşlarında görev yapmak için tecrübe kazanıyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'daki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören öğrenciler için hastane ortamı okula taşındı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, öğrencilerin aldıkları tıbbi eğitimi pratiğe dönüştürmeleri için "Simülasyon Merkezi" oluşturuldu.

Sağlık bakım teknisyenliği, ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı alanlarında 533 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 240 metrekarelik alanda oluşturulan merkezde hasta kabul, acil müdahale, hasta gözlem ve izlem, röntgen, doğum ve bebek izlem, laboratuvar ve anatomi salonu bulunuyor.

Maketler üzerinde acil hastaya müdahale ve doğum konusunda uygulamalı eğitimlerle bilgilendirilen öğrenciler, mezun olduklarında sağlık kuruluşlarında görev yapmak için tecrübe kazanıyor.

- "Öğrencilerimizin istihdamı açısından büyük katkısı olacak"

Okul müdürü Veysi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda ara eleman olarak sağlık personeli yetiştirdiklerini söyledi.

Okulda ihtiyaç duyulan böyle bir merkezin oluşturulması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Çiçek, "Bu ortamda meslek derslerimizin önemli bir kısmını uygulamalı olarak vermekteyiz. Artık dersler çok keyifli geçiyor. Öğrencilerimize sadece teorik olarak ders verildiğinde sıkılıyorlardı. Burada ise becerilerini daha iyi geliştirdiler. Öğrencilerimizin ileride istihdamı açısından da büyük katkısı olacaktır." diye konuştu.

Müdür yardımcısı Süheyla Deniz de uzun bir çalışmadan sonra 240 metrekarelik alanda tam donanımlı merkez oluşturduklarını ifade ederek, amaçlarının öğrencilerin teorik bilgilerinin yanı sıra pratikte de tecrübe edinmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

Öğrencilerin 9. sınıftan sonra sağlık bakım teknisyenliği, ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı gibi dallarda alan seçtiğini belirten Deniz, "Öğrencilerimiz donanımlı eğitim aldıkları için mesleki olarak yeterli bir ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni ve hemşire yardımcısı olarak mezun olacaklar." dedi.

"Okulumuzda merkezi hastanenin mini bir örneği olarak hazırladık. Öğrenciler hastaneye gittiğinde acemilik yaşıyorlardı. Artık acil hastaya nasıl müdahale edileceği, doğumun nasıl yapılacağını burada görmüş oluyorlar. Bu da onların hayatında ilk adım oluyor." diyen Deniz, merkezin öğrenciler için büyük tecrübe olduğunu vurguladı.

- "Burası mini bir hastane gibi"

Ebe yardımcılığı 12. sınıf öğrencisi Helin Bakırcı, daha önce okulda gördükleri eğitimin sadece teorikte kaldığını söyledi.

Merkez tamamlandıktan sonra bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulduklarını aktaran Bakırcı, şöyle konuştu:

"Burası mini bir hastane gibi, bizim gideceğimiz hastanelerin bir örneği gibi. Burada hastalara nasıl müdahale edeceğimizi, acil durumlarda ne yapacağımızı öğrendik. Hastanenin buradan hiçbir farkı yok. Sadece burada maketlerle ilgileniyoruz. Burada gerekli ekipmanlar var."

Hemşire yardımcılığı bölümü 12. sınıf öğrencisi Fikri Levent ise uygulama merkezinin kendilerine çok büyük avantaj sağladığını belirtti.

Merkez sayesinde teorik bilgileri pratiğe dönüştürdüklerini anlatan Levent, "Hastanenin neredeyse tamamı simülasyon olarak burada mevcut. Bize çok yararlı oluyor. Hastaneye gittiğimizde zorlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi simülasyon merkezi

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