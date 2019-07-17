Hastane otoparkına operasyon: 7 gözaltı

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yapan 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.

2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında ücretsiz otopark alanı oluşturuldu. Ancak İl Milli Emlak Müdürlüğüne bu alanı otopark olarak işletmek için başvuran şahıslar müdürlükten cevap gelmeden bu alanı İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıklarını iddia ederek 16 Temmuz Salı gecesi alana kulübe ve bariyerler yerleştirdi.

7 kişiye gözaltı

Ücretsiz otoparktan ücret alana şahıslara ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonda yasa dışı ücretli otopark faaliyeti yaptığı gerekçesiyle 7 kişiyi, ’devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek’ suçundan gözaltına aldı.