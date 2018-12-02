HABER

Hastane otoparkında dehşet; Eşini 19 yerinden bıçaklayıp öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Enis Adem Ş. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.'yi (25) hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak, öldürdü.

Hastane otoparkında dehşet; Eşini 19 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Enis Adem Ş. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.'yi (25) hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, "Pişmanım" dedi.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, "Pişmanım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hastane otoparkında dehşet; Eşini 19 yerinden bıçaklayıp öldürdüHastane otoparkında dehşet; Eşini 19 yerinden bıçaklayıp öldürdüHastane otoparkında dehşet; Eşini 19 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?Üniformanın ardında bakın nasıl bir hayat var?
Büfeci cinayetinde 2 şüpheli adliyedeBüfeci cinayetinde 2 şüpheli adliyede
Mevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldüMevlitte soluk borusuna lokum kaçan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Ülke şokta! Başbakan ve eşi için 'yargılansın' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Lisansları bakanlık kararı ile iptal edildi

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Üzerinden yıllar geçse de bu aşk unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel içerikli fotoğraflarla taciz etti! Buluşmaya gittiğinde ise…

Önce mesajla taciz sonra otomobile bindirip...

Mersin'de kan donduran olay! Bankacı karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Vahşet! Genç kadını öldürüp cesedini parçalara ayırdı sonra...

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Bodrum'da tüyler ürperten görüntü! Selde sürüklenen aracını elleriyle tuttu, park etti, iple bağladı

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Korkunç kaza! Ambulansa yol vermek istemişti

Sivas'ta kan donduran anlar! Genç kadını, otomobille metrelerce sürükledi

Kan donduran anlar! Genç kadını metrelerce sürükledi

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı... Şok baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.