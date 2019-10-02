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Hastane otoparkında karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Samsun’da karısını hastanenin otoparkın 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanan koca, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında 2 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi.

Samsun’da karısını hastanenin otoparkın 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklanan koca, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında 2 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Şahin (32), hakkında 5 yıllık evli olduğu eşi Merve Şahin (25) tarafından boşanma davası açıldı. Merve Şahin’in 1 yıl önce memleketi Samsun’a yerleşti ve taraflar arasında boşanma davasının devam ederken, Enis Adem Şahin, Çorlu’dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun’a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynayan Enis Adem Şahin, aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Enis Adem Şahin polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Enis Adem Şahin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı.
Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Enis Adem Şahin, davanın son duruşmasında kendini savundu. Şahin, "Olay günü başkaları ile telefonla benim yanımda yazışmaya başladı. ’Sen adam mısın?’ dedi. Keşke böyle olmasıydı" diye duruşmada gözyaşı döktü.
Enis Adem Şahin, mahkemece "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

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