HABER

Hastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

ADANA'da geçen ay, hastane otoparkında Ahmet Büyükgöçer (69) ile oğlu Ozan Büyükgöçer'i (35) öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi, Mersin'de yakalandı.

Hastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da geçen ay, hastane otoparkında Ahmet Büyükgöçer (69) ile oğlu Ozan Büyükgöçer'i (35) öldürdüğü iddiasıyla aranan 3 kişi, Mersin'de yakalandı.
Olay, 15 Kasım günü Yüreğir ilçesi Adana Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Ahmet Büyükgöçer, oğlu Ozan ve İsmail İncesu, rahatsızlanan bir yakınlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Hastanenin otoparkında otomobilden inen baba ve oğlu ile İsmail İncesu, silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet ve Ozan Büyükgöçer öldü, İsmail İncesu ise bacağından yaralandı.Cinayet Büro Amirliği, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Büyükgöçer'e kendisine ait büfeyi satmak istediğini, ancak kiracıları ile fiyat konusunda tartışma yaşadığını saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail Akköse ve Fatih Kenru olduğu ve Mersin'e kaçtıkları tespit edildi. Cinayetin ardından kaçtıkları araçta resmi plaka takılı olduğu için polisin arama noktalarından rahatlıkla geçtikleri ifade edildi.
Mersin polisiyle irtibata geçen ekipler, iki şüphelinin, İ.Y, ’nin evinde saklandığını tespit etti. Yapılan baskınla İsmail Akköse ve Fatih Kenru ile ev sahibi İ.Y. yakalandı. Cinayet şüphelilerinin üzerinde sahte kimlik ve olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandıHastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandıHastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandıHastane otoparkında öldürülen baba ve oğlunun katilleri yakalandı

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonu
10 gün önce çalınan motosiklet, ateşe verildi10 gün önce çalınan motosiklet, ateşe verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İç çamaşırı hırsızları yakalandı

Yer: İstanbul! Çaldıkları şey şoke etti

Adıyaman'da kömür sobası patladı! 7 kişi yaralandı

Adıyaman'da kömür sobası patladı! 7 kişi yaralandı

Japonya'nın korkunç 'intihar ormanı'

Japonya'nın korkunç 'intihar ormanı'

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Kendilerini polis olarak tanıtıp 89 yaşındaki adamın 1,6 milyon lirasını dolandırmışlar

Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.