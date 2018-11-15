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Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

Adana’da hastane otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Büyükgöçer ve oğlu Ahmet Büyükgöçer hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ozan ve Ahmet Büyükgöçer ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Büyükgöçer hayatını kaybederken, Ahmet Büyükgöçer’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay mahallinde bulunan İsmail İ. de açılan ateş sonrasında bacağından hafif yaralandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanede çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme polisleri yaptığı çalışmada 21 adet boş kovan buldu. Olayı gerçekleştiren kişiler ise otomobilleriyle hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hastane çatışma

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