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Hastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ozan Büyükgöçer'in ardından, babası Ahmet Büyükgöçer de öldü.

Hastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA Şehir Hastanesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ozan Büyükgöçer'in ardından, babası Ahmet Büyükgöçer de öldü. Olayda bacağından yaralanan İsmail İncesu'nun tedavisi ise devam ediyor.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi'nin acil otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Ozan ve aile dostu İsmail İncesu ile Adana Şehir Hastanesi'ne gelen Ahmet Büyükgöçer, Acil Servis'in otoparkında husumetli olduğu isimleri öğrenilemeyen iki kişi ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmada, Ahmet Büyükgöçer, oğlu Ozan ve İsmail İncesu tabancayla yaralandı. Yaralılar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise bindikleri otomobilde ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hastanedeki sağlık görevlileri tarafından Acil Servis'e taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan baba Ahmet Büyükgöçer de oğlunun ardından hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan İncesu'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, otoparkta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri delil aradı. Olay yerinde yapılan incelemede, otoparkın farklı noktalarında 21 adet boş kovan bulundu.
Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Hastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldüHastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldüHastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldüHastane otoparkındaki silahlı kavgada oğlunun ardından baba da öldü

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