HABER

Hastane personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratma amacıyla hastane koridoruna kurulan stantta Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. İlk etapta Kızılay personeli tarafından hastane personeline bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının birçok insana umut olduğu vurgusu yapılırken, personelin ve ailelerinin düzenli olarak kan bağışında bulunması istendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, kan kanseri hastalığında en başarılı tedavinin kök hücre ve kan nakli olduğunu belirterek, “Hemşirelik Haftasını kutluyoruz. Hemşire arkadaşlarımız da her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Bu yıl ki sosyal sorumluluk projesinde de kök hücre bağışını özendirmek için bir çalışma yaptık. Kan kanseri, lösemi dediğimiz hastalığın en başarılı tedavisi kemik iliği ünitelerinde yapılan birtakım nakillerle gerçekleştiriliyor. Biz de burada Kızılay Bölge Başkanlığı'nın da katkılarıyla kök hücre bağışı farkındalığını artırmak hem de buradan da birtakım bağışları alarak hastalarımıza kullanılabilmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için hemşirelik müdürlüğümüz ciddi bir organizasyon yaptı, buradan alınan örnekler gerekli işlemlere tabi tutularak kök hücresi bankasına kişilerin sağlığına kavuşabilmesi için kullanılacak. Bu projeden dolayı gurur duyuyoruz" dedi. ‘HERKESİN BİR KERE DE OLSA KAN VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’ Kök hücre ve kan bağışında bulunan hastane personeli Erkan Alaçam, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer hayat kurtarmak istiyorsak ve olur da kana ihtiyacımız olacağını düşünüyorsak herkesin bir kere de olsa kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen kan stoklarında eksiklikler olabiliyor, bu eksikliklerin önüne geçilebilmesi için ve ihtiyacı olanlara kan temin edilebilmesi için herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü3,5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü
Ramazan pidesi fiyatları açıklandıRamazan pidesi fiyatları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

Konya'da obruk sayısı 332'ye çıktı! Uzmanlar uyardı: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.