Hastane personeli, kök hücre ve kan bağışında bulundu

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanları, Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratma amacıyla hastane koridoruna kurulan stantta Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. İlk etapta Kızılay personeli tarafından hastane personeline bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede kök hücre ve kan bağışının birçok insana umut olduğu vurgusu yapılırken, personelin ve ailelerinin düzenli olarak kan bağışında bulunması istendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, kan kanseri hastalığında en başarılı tedavinin kök hücre ve kan nakli olduğunu belirterek, “Hemşirelik Haftasını kutluyoruz. Hemşire arkadaşlarımız da her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Bu yıl ki sosyal sorumluluk projesinde de kök hücre bağışını özendirmek için bir çalışma yaptık. Kan kanseri, lösemi dediğimiz hastalığın en başarılı tedavisi kemik iliği ünitelerinde yapılan birtakım nakillerle gerçekleştiriliyor. Biz de burada Kızılay Bölge Başkanlığı'nın da katkılarıyla kök hücre bağışı farkındalığını artırmak hem de buradan da birtakım bağışları alarak hastalarımıza kullanılabilmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için hemşirelik müdürlüğümüz ciddi bir organizasyon yaptı, buradan alınan örnekler gerekli işlemlere tabi tutularak kök hücresi bankasına kişilerin sağlığına kavuşabilmesi için kullanılacak. Bu projeden dolayı gurur duyuyoruz" dedi. ‘HERKESİN BİR KERE DE OLSA KAN VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’ Kök hücre ve kan bağışında bulunan hastane personeli Erkan Alaçam, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer hayat kurtarmak istiyorsak ve olur da kana ihtiyacımız olacağını düşünüyorsak herkesin bir kere de olsa kan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen kan stoklarında eksiklikler olabiliyor, bu eksikliklerin önüne geçilebilmesi için ve ihtiyacı olanlara kan temin edilebilmesi için herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.



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