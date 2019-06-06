Hastane personeli yaralı karaca için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, vatandaşların yolda bulduğu yaralı karacaya Suşehri Devlet Hastanesi personeli müdahale etti.

Suşehri-Sivas kara yolunun Geminderesi bölgesinde yolda yaralı karaca bulunan vatandaşlar, araçlarına koydukları hayvanı ilçe merkezine getirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede açık veteriner hekim bulamayan vatandaşlardan Salih Yüksel, yaralı karacayı Suşehri Devlet hastanesine götürdü. Yaban hayvanları tarafından kuyruğu koparıldığı tahmin edilen, ayağında kırık, vücudunda pençe izi bulunan hayvana ilk müdahaleyi hastanenin sağlık ekibi yaptı. Sağlıkçılar, hastanenin dışında ayağını alçıya aldıkları hayvanın yaralarını pansuman etti.

Ambulans şoförü Turan Öz, özel aracıyla hayvanı evine götürerek Suşehri Belediyesinde görevli veteriner hekimi Deniz Aydın'dan yardım istedi. Aydın ve Öz'ün tedavi ettiği karaca, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı karacanın kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Turan Öz, AA muhabirine şunları söyledi: