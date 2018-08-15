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Hastane personelinden kan bağışına klipli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin, kan stoklarının tükenmesi üzerine hastane personelinin de yer aldığı klibi sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından, vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi - Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın: - "Özellikle yaz aylarının sıcak olması nedeniyle kan bağış sayısı düşüyor ama hastanelerdeki ihtiyaç azalmıyor. Önümüzde 9 günlük tatil var. Stokları arttırmak adına böyle bir kampanya düzenlendi"

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin, kan stoklarının tükenmesi üzerine hastane personelinin de yer aldığı klibi sosyal medya üzerinden paylaşarak "kan bağışı" çağrısı yapmasının ardından vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Hastanenin Başhekim Vekili Vildan Türkeli'nin, "Sıcak havalar nedeniyle kan bağışı sayısı azalmıştır. Stoklarımız tükenmiştir. 9 günlük bayram tatilinde hastalarımızın mağdur olmaması için kan bağış kampanyası düzenlenmiştir." sözlerinin yer aldığı, hastane personelinin de kan bağışına katılın çağrısı yaptığı klip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen klibin ardından, hastanenin acil servisi önünde Türk Kızılayı Kan Merkezi Otobüsü'nde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği ve hastane personeliyle iş birliği yaparak gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasının amacına ulaştığını söyledi.

Hazırlanan klibin geri dönüşünün pozitif olduğunu anlatan Günaydın, "Görevli arkadaşlar çağrı olarak klip hazırladılar ve sosyal medya aracılığıyla duyurdular. Çok fazla etkisi oldu. Pozitif anlamda dönüşünü fazlasıyla gördük." dedi.

Gün içerisinde hastane personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın kan bağışı için geldiğine değinen Günaydın, "Özellikle yaz aylarının sıcak olması nedeniyle kan bağış sayısı düşüyor ama hastanelerdeki ihtiyaç sayısı azalmıyor. Önümüzde 9 günlük tatil var. Stokları arttırmak adına böyle bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyanın kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını diliyoruz. Kan sürekli ihtiyaçtır. Ereğli halkı bu konuda çok duyarlı, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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