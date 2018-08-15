Hastane personelinden kan bağışına klipli destek

Hazırlanan klibin geri dönüşünün pozitif olduğunu anlatan Günaydın, "Görevli arkadaşlar çağrı olarak klip hazırladılar ve sosyal medya aracılığıyla duyurdular. Çok fazla etkisi oldu. Pozitif anlamda dönüşünü fazlasıyla gördük." dedi.

Hastanenin Başhekim Vekili Vildan Türkeli'nin, "Sıcak havalar nedeniyle kan bağışı sayısı azalmıştır. Stoklarımız tükenmiştir. 9 günlük bayram tatilinde hastalarımızın mağdur olmaması için kan bağış kampanyası düzenlenmiştir." sözlerinin yer aldığı, hastane personelinin de kan bağışına katılın çağrısı yaptığı klip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Gün içerisinde hastane personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın kan bağışı için geldiğine değinen Günaydın, "Özellikle yaz aylarının sıcak olması nedeniyle kan bağış sayısı düşüyor ama hastanelerdeki ihtiyaç sayısı azalmıyor. Önümüzde 9 günlük tatil var. Stokları arttırmak adına böyle bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyanın kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına örnek olmasını diliyoruz. Kan sürekli ihtiyaçtır. Ereğli halkı bu konuda çok duyarlı, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

