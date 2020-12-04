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  4. Hastane personelinin olduğu servise sopayla saldıran maganda yakalandı

Hastane personelinin olduğu servise sopayla saldıran maganda yakalandı

04.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servise sopayla saldırarak aracın aynasını kıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece’de yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu servise sopayla saldırarak aracın aynasını kıran maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anında maske takmayan şahsa 900 TL idari para cezası kesilirken, hakaret ve mala zarar verme suçlarından da adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi’nde dün saat 18.50 sıralarında meydana gelen olayda, 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personelini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, Mertkan I.’nın üzerine yürümüştü. Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırmış ve aynasını kırmıştı. Şahıs ardından kaçarak kayıplara karışmıştı.

Sopalı maganda yakalandı
Olayın ardından Mertkan I.’nın şikayeti üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görüntülerden saldırganın kullandığı aracın plakasını belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Şahsa burada olay anında maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca mala zarar verme ve hakaret suçlarından adli işlem yapılan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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