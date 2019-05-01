Hastane personellerinden ‘Sağlıkta şiddete hayır’ konseri

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri personelleri, sağlık sektöründeki şiddete dikkat çekmek adına bir konser verdi.

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Mustafa Demir yönetiminde Yeşilçam şarkılarını seslendiren personeller, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kısa süreli bir çalışma ile müzikseverlerin karşısına çıkan hastane personelleri, gösterdikleri başarılı performans ile izleyicilerden tam not aldı.

"Bizlerin de canı, ailesi, anası, babası var"

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. İbrahim Dolu, sağlık sektöründeki şiddetin, sağlık personellerinin kanayan yarası olduğunu dile getirerek, "Zaman zaman cinayete varan şiddetin dozu azalmamakta, aksine artarak devam etmektedir. Yerine göre doktor, sağlık memuru, hemşire, sağlık görevlisi hakarete uğramakta ve darp edilmektedir. Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın fütursuzca saldırılar devam etmektedir. Toplumda şiddet her yönüyle artmaktadır. Çocuğa, kadına şiddet; okulda, trafikte, mahallede, evlerde şiddet kol gezmekte. Serseri mayın gibi ne zaman ortaya çıkacağı kestirilemiyor. Toplum içinde sessiz çığlık gibi ortada duruyor. Bizlerin de canı, ailesi, anası, babası var. Sağlıkta şiddeti kınıyoruz. Saldırganların cezalandırılmasını ve saldırıların önlenmesi için gerekli yasal tedbirlerin alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konser sonrası izleyiciler, Özel Ümit Hastaneleri personellerini uzun süre alkışladı.



