Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS sistemi değişti! Sağlık Bakanı Koca detayları anlattı…

Devlet hastanelerindeki randevu sistemi MHRS ile ilgili yeni bir uygulama devreye girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen yurttaşlar bundan böyle 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca Sabah gazetesine yaptığı açıklamada Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni uygulama için şu ifadeleri kullandı:

HASTANE RANDEVUSU DA YENİ KRİTER

Ayda ortalama 2.8 milyon kişi randevu almasına rağmen muayeneye gitmiyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.

RANDEVUYA SADAKATSİZLİK ORANI YÜZDE 25’LER SEVİYESİNDEYDİ

Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 15 gün randevu alamama uygulamasını şu sözlerle anlattı:

Ülkemizde diğer gelişmiş ülkelere kıyasla hekime ulaşma hekimden randevu almak çok daha kolay. Bununla ilgili 182 merkezi randevu numarasından insanlar telefonla veya internet üzerinden randevu alabiliyor. Yalnız ne yazık ki randevulara sadakatsizlik oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. MHRS’de sadakatsizlik oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 25’ler civarındaydı. Bu da ne demek randevu alan her 4 kişiden biri hastanedeki randevusuna icabet etmiyor, tarihi değiştirmiyor veya randevuyu iptal etmiyor.

Aslında randevunun tarihini değiştirmek ya da iptal etmek çok kolay ama tabi siz randevunuzu iptal etmediğiniz takdirde orada sistem ve doktor sizi bekler halde oluyor bu da gerçekten sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların aslında bir anlamda hakkına girmek oluyor. O nedenle artık Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili muhtelif tedbirleri alır hale geldi.

15 GÜN İŞE YARAR MI?

Aslında bu noktada bir miktar ihmalimiz de söz konusu randevuya gidemeyecek olsak bile iptal etme gerekliliği duymuyorduk. Aslında benzer uygulamalar nüfus müdürlüğünde ya da araç muayene istasyonlarında da mevcut. Şimdi insanlar en azından gidemeyecekleri randevuyu başka bir tarihe değiştirmek veya iptal etmek zorunda kalacak. Son derece önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Sadakatsizlik oranı her geçen gün azalıyordu ama bundan sonraki süreçte bu oranın çok daha aşağı inip hastaların hekimle buluşmasının sağlanacağı inancındayım.

Bu sistem şu anda 15 gün uyarısını da yapmaya başladı. Tek yapmanız gereken internetten iptal ya da tarihi değişikliği yapmak telefondan iptal etmek.

RANDEVUSUNA GİTMEYEN TÜM BRANŞLARDA MI 15 GÜN SÜREYLE RANDEVU ALAMAYACAK?

Hayır, sadece o branşla ilgili, mesela iç hastalıkları bölümünden muayene olmak için randevu aldınız iptal etmediniz değiştirmediniz. O bölümle ilgili olarak 15 gün süreyle randevu alamıyorsunuz ama tabi ki bunun dışında tüm acil koşullarda zaten randevusuz olarak acil servisler hizmet vermekte randevusuz olarak.



