Hastane Randevusu Hangi Kanallar Üzerinden Alınabilir?

Hastane randevusu almak için tercih edebileceğiniz kanallar arasında ilk sırada MHRS yer alıyor. İstediğiniz günde ve saatte, dilediğiniz doktora muayene olmanızı sağlayan sistem, hızlı bir şekilde randevu almanızı sağlıyor. MHRS’nin yanı sıra ALO 182 ve E-Nabız uygulaması ile de hastane randevusu almanız mümkün. İşte detaylar…

Telefon İle Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

Telefon ile hastane randevusu oluşturabilmeniz mümkün. Bu noktada hastane randevu tel olarak bilinen ALO 182 telefon hattına başvurmanız gerekiyor. İlk olarak ALO 182 çağrı merkezine ulaşmanız gerekiyor. Ardından bağlandığınız operatör ile kimlik numaranızı ve asistan bilgilerinizi belirleyebilir, gerekli adımları tamamladıktan sonra hastane randevunuzu oluşturabilirsiniz. Siz de T.C. no ile hastane randevu alma işlemini gerçekleştirmek istiyorsanız ALO 182 çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

Mhrs’den Hastane Randevusu Almak İçin Hangi Adımları İzlemelisiniz?

MHRS hastane randevu alma işlemini gerçekleştirmek için başvurabileceğiniz kanallar arasında yer alıyor. MHRS’den hastane randevusu almak için izlemeniz gereken bazı adımlar bulunuyor. Siz de aşağıdaki adımları takip ederek MHRS üzerinden hastane randevunuzu alabilirsiniz. Hatane randevu sisteminden faydalanmak için izlemeniz gereken adımlar:

İlk olarak MHRS giriş sayfasına gelmeniz gerekiyor. Ardından sayfanın sağ üst kısmında yer alan ‘’Randevu Al’’ seçeneğine tıklamalısınız.

Karşınıza çıkan sayfaya MHRS giriş bilgilerinizi yazmalısınız. Eğer giriş bilgilerine sahip değilseniz, alt kısımda bulunan ‘’Üye Ol’’ seçeneğini kullanarak kişisel üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra tercihleriniz doğrultusunda; ‘’Aile Hekimi Randevusu Al’’, ‘’Hastane Randevusu Al’’ ve ‘’Aşı Randevusu Al’’ seçenekleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz.

‘’Hastane Randevusu Al’’ seçeneğine dokunduktan sonra bulunduğunuz bölgeyi ve randevu almak istediğiniz kliniği seçebilir, gerekli adımları takip ederek randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

E-nabız Üzerinden Hastane Randevusu Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Hastane randevusu almak için tercih edebileceğiniz kanallardan biri de E-nabız oluyor. E-nabız web sayfası üzerinden hastane randevusu almak için izlemeniz gereken adımlar:

İlk olarak E-nabız giriş sayfasına giriş bilgilerinizi yazarak giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından ‘’Randevularım’’ seçeneğine tıklamalısınız.

Randevularım sekmesine tıkladıktan sonra gerekli adımları izleyerek randevunuzu kısa bir sürede oluşturabilirsiniz. Dilerseniz hastane randevu sorgulama işlemini de E-nabız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet Üzerinden Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

E-devlet üzerinden de hastane randevusu alabileceğinizi biliyor muydunuz? Tek bir noktadan hızlı bir şekilde hastane randevusu almak için siz de E-devlet kapısını tercih edebilirsiniz. Hastane randevu e devlet üzerinden bazı adımları takip ederek oluşturulabiliyor. Siz de aşağıdaki adımları takip ederek E-devlet üzerinden hastane randevunuzu oluşturabilirsiniz.