HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

24.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya’daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir Antalya yolu üzerinde, Antalya’daki hastane randevusundan dönen H.G.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya’daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir Antalya yolu üzerinde, Antalya’daki hastane randevusundan dönen H.G. (36) idaresindeki 42 ADK 524 plakalı otomobili durdurarak, araçta arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirilirken, H.G. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gözyaşlarını tutamadılar! Gözyaşlarını tutamadılar!
Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken: Uyku eksikliği

Bu etken koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 artırıyor

TÜİK açıkladı! Türkiye’de herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında anıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.