Hastane randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı? Hastane randevusu olan sokağa çıkabiliyor mu?

Koronavirüs vaka oranlarının artışıyla birlikte yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası hastane randevusuyla sokağa çıkmak serbest mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki hastane randevusuyla sokağa çıkmak serbest mi?

HASTANE RANDEVUSUYLA SOKAĞA ÇIKMAK SERBEST Mİ? HASTANE RANDEVUSU OLAN SOKAĞA ÇIKABİLİYOR MU?

Yayınlanan genelgede şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf sayılan bazı kişiler şu şekilde ifade edildi:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi)"

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil) ise "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde adı bulunan diğer kişilerden oldu.

Yine kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, ve ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar da yasaktan muaf tutulan kişiler arasında bulunuyor.



