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Hastane servisi alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

21.12.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir minibüste yangın çıktı. Bodrum’daki özel bir hastaneye personel taşıyan minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken araçta bulunan sağlık çalışanları son anda kendilerini kurtardı. Sağlık çalışanlarını hastaneye taşıyan minibüs kül olurken, yangında kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.
Bodrum’da bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanlarının içerisinde bulunduğu Mehmet Atıcı’nın kontrolündeki 48 S 1256 plakalı minibüste, Milas’ın Halilbey Bulvarı’nda seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü Atıcı’nın aracın motor bölümünden yükselen dumanları görür görmez minibüsü durdurmasıyla tüm yolcular tahliye edildi.
Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, alev topuna dönen minibüse yaklaşık yarım saat boyunca müdahalede bulunarak, yangını söndürebildi.

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