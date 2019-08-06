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Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla hastane müdürü M.G.

Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla hastane müdürü M.G. ve 5 personel gözaltına alındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı ekim ayında yeni binaya taşındı. Taşınma sırasında klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları kayboldu. Durumu fark eden hastane yönetimi, yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kayıp malzemeleri tespit ederek, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon düzenledi. Polis, kayıp eşyaları çalıp sattkları iddiasıyla hastane müdürü M.G.'yi, acil servis sorumlusu L.A.'yı, personel şube müdürü Ş.T.'yi, bilgi işlem personeli N.Y.'yi, güvenlik amiri C.Y.'yi ve güvenlik personeli A.E.'yi gözaltına aldı.
Kayıp eşyaların izine rastlanılmazken suçlamaları kabul etmeyen 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltıHastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltıHastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltıHastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı

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