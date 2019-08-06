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Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 22:17 | Son Güncelleme

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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