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Hastane tatbikatı, gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

TOKAT Devlet Hastanesi'nde düzenlenen acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Devlet Hastanesi'nde düzenlenen acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tokat Devlet Hastanesi'nde acil durum tahliye kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı. Çalışanların hastaları canlandırdığı, UMKE ve itfaiye ekiplerinin destek verdiği tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde bir öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi yaşandı. Ambulanslar ile hastaneye getirilen öğrenciler, tedaviye alındı. Ayrıca Turhal ilçesinde 2 kişi kimyasal zehirlenme vakası nedeniyle otomobil ile hastaneye getirildi. Hastaların tedavileri devam ederken, hastane çatısında yangın çıktı. Çatıda 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mahsur kalıp dumandan zehirlenen bu kişiler itfaiye merdiveni ile indirilerek tedaviye alındı. Yangın nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisindeki hastalar ise bahçedeki sahra çadırına sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatı hastane çalışanları ve çevredekiler cep telefonu kameraları ile görüntüledi. 'HASTANE OLARAK DAİMA HAZIRIZ' Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Fatih Demir, tatbikatın başarılı bir şekilde geçtiğini ifade ederek, "Hastanemiz bünyesinde acil ve afet durum tatbikatı yaptık. Bu tatbikat bünyesinde zehirlenme, öğrenci yurdunda 200 kişilik zehirlenme ve eş zamanlı olarak yangın senaryosu, KBRN dediğimiz kimyasal biyolojik, radyolojik hadisesi ve yoğun bakımdan tahliye senaryosu yaptık. Ekip arkadaşlarımız bu konuda hazırlıklı olmalı. Allah memleketimize, şehrimize böyle bir hadiseyi göstermesin ama biz hastanemiz ve ekibimiz olarak daima hazırız" dedi.

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