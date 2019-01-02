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Hastane tuvaletinden musluk çalarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.

Hastane tuvaletinden musluk çalarken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hasta gibi davranarak girdiği hastanenin tuvaletinden musluk çalan Y.T., polis tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta gibi davranarak hastanenin tuvaletler kısmına giren Y.T., burada muslukları sökmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.T.'yi suçüstü yakaladı. Sökülen musluklar hastane yetkililerine teslim edilirken gözaltına alınan Y.T., ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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