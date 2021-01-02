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Hastane yangının ölü sayısı 13’e yükseldi

02.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, özel hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında ölü sayısı 13’e yükseldi.

Gaziantep’te, özel hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında ölü sayısı 13’e yükseldi. Olay sonrası başka bir hastaneye sevk edilen genç akadademisyen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep’teki özel bir hastanenin Covid 19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı çıkan yangında 8 kişi olayda hayatını kaybederken 11 kişi başka hastanelere nakledilmişti. Başka hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alınan 11 hastadan 4’ü daha sonra hayatını kaybederken, olaydan kurtulan 7 kişinin tedaisi ise kentteki farklı hastanelerde sürdülüyordu. Şehitkamil devlet Hastanesi’nde tedavisi süren yaralılardan 38 yaşındaki akademisyen Hasan Özyıldız da 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Hasan Özyıldız, memleketi Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Cengin (Bağarası) köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Özyıldız, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defin edildi.

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