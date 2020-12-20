HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane yangınında hayatını kaybeden Hamo Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Hastane yangınında hayatını kaybeden Hamo Aslan son yolculuğuna uğurlandı

20.12.2020 19:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te hastanede meydana gelen yangında hayatını kaybeden Hamo Aslan, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde defnedildi.Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Hamo Aslan’ın (72) cenazesi memleketi Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te hastanede meydana gelen yangında hayatını kaybeden Hamo Aslan, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde defnedildi.

Gaziantep’te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Hamo Aslan’ın (72) cenazesi memleketi Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce korona virüs tedavisi gören ve hastalık ile verdiği mücadeleyi kazanan 72 yaşındaki Aslan, tedavi sürecinden sonra ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlanmış ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı. Ciğerlerindeki suyun alınması için tüp takılması ve yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmak isteyen Hamo Aslan, yattığı yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne nakledilerek, buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yangından sonra yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Hamo Aslan’ın cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yakınlarınca teslim alınan Aslan’ın cenazesi, Adıyaman’ın Besni ilçesine Yazıkarakuyu köyüne getirildi. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hamo Aslan, defnedildi.

Cenaze törenine Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Hamo Aslan’ın ailesine bağ sağlığında bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Maalesef dün Gaziantep’te yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Hamo amcamızın cenazesini defnetmiş bulunuyoruz. Kendisi uzun bir zamandır Gaziantep’teki hastanede korona virüs tedavisi görmekteydi. En son dünkü yaşanan patlamayla beraber hayatını kaybetti. Bizlerde bugün yakınlarına başsağlığı dilemek adına yanlarında olduğunu göstermek adına cenazesine katılmış bulunuyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Bakan Koca son durumu açıkladıBakan Koca son durumu açıkladı
ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Gaziantep'te korkunç olay! Derede erkek cesedi bulundu

Derede erkek cesedi bulundu

20 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yapıldığı iddia edilen cinsel istismarlar karikatürleştirilip mahkemeye sunuldu

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün çizgi romanı mahkemeye sunuldu

Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Bakan Koca 'ihmal' iddialarını reddetti

Skandalı böyle anlattı! 'Kybele'yi koleksiyoncu satın aldı, yabancılara sattı'

Kybele Heykeli'nin nasıl kaçırıldığını bu sözlerle anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.