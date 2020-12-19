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Hastane yangınında ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

19.12.2020 23:32 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.
Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasında 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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