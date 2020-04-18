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Hastane yapımına devam edilen Atatürk Havalimanı'yla ilgili dikkat çeken açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 20:52 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda yapımına hızla devem edilen hastane inşaatı ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Genel havacılık ve kargo operasyonları 05/23 pistinden Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleşiyor" dedi.

Hastane yapımına devam edilen Atatürk Havalimanı'yla ilgili dikkat çeken açıklama

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 1000 yataklı hastanenin inşaatını gezdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Keskin, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanına devreden Atatürk Havalimanında pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan Sahra Hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Genel havacılık ve kargo operasyonları 05/23 pistinden Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleşiyor" dedi.

UÇAKLARA PARK HİZMETİ VERİLİYOR

İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük göçün ardından pistlerin kullanılmadığını ifade eden Keskin açıklamalarına şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor. Hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduk."

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Atatürk Havalimanı DHMİ Annex-14 Hüseyin Keskin

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