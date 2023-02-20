Hastane yıkıldı, enkaz altında kaldı! Deprem felaketi sonrası ailesinden iz çıkmadı adı 'Hatay 15' kaldı...

6 Şubat'ta meydana gelen ve dünya genelinde bile son senelerin en büyük felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş depreminin ardından acı hikayeler gelmeye devam ediyor. Hatay Devlet Hastanesi enkazından depremin ikinci günü 13 aylık bir kız bebek çıkarıldı. Bebeğin serebral palsi hastası olduğu belirlendi.

DEPREM SONRASI AİLESİ BULUNAMADI, ADI DA YOK KİMLİĞİ DE! HATAY 15...

Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebeğin ailesine ulaşılamadı. Bebeğin ailesi ve yakını bulunamayınca kimliği de tespit edilemedi. 13 aylık bebek 'Hatay 15' adıyla kayıt altına alındı, bebeğin ailesini arama çalışmaları ise devam ediyor.

'BAZI ANNELER GÖNÜLLÜ REFAKATÇİ OLUYOR'

Bebeğin durumu hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Zararsız, solunum sıkıntısı çektiğini söyledi.

Henüz bir yakınına ulaşılmayan bebeğe bazı annelerin gönüllü olarak refakat ettiklerini belirten Dr. Zararsız, "Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı sürüyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Mide hortumu mevcut, oksijen desteği alıyor. Kendi evladımız gibi sahip çıkıyoruz. Bazı annelerimiz bebeğimize gönüllü refakatçi olarak eşlik ediyor. Bebeğin kimliğinin ve ailesinin belirlenmesi için araştırmalarımız sürüyor" dedi. (DHA)



