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Hastane yolunda mucize: Sancıları başlayan anne ambulansta doğum yaptı

11.11.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da evde doğum sancıları başlayan anne, ambulansta doğum yaptı. Özel araçla hastaneye götürülürken yolda kendisini karşılayan ambulansa bindirilen anne, sağlık görevlilerinin yardımıyla erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, konu ile ilgili açıklama yaparak doğumun ambulansta gerçekleştiğini bildirdi.

Hastane yolunda mucize: Sancıları başlayan anne ambulansta doğum yaptı

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce merkeze bağlı Aşağıkızılca köyünde sancıları başlayan anneyi yakınları özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek için yola koyulurken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine aracı karşılamak üzere Karaman’dan hemen acil sağlık ekibi yola çıktı. Sağlık ekibi, yolda karşıladığı anneyi ambulansa aldı. Sancıları artan anne, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansta bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumları iyi olan anne ve bebeği hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: AMBULANSTA DOĞUM YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, doğum sancıları başlayan bir annenin Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla ambulansta doğum yaptığını bildirdi.

YOLA ÇIKTIKTAN SONRA SANCILARI BAŞLADI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'daki Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin, köyden yola çıktıktan kısa süre sonra doğum sancıları başlayan anne için harekete geçtiklerini belirtti.

"BİRAZ ACELECİ BİR ERKEK BEBEK"

Bakan Koca, "Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek, biraz aceleci. Anne oğul hastanede ve iyiler." bilgisini paylaştı.

İHA

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