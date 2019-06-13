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Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

Antalya’da özel bir hastanede klima ünitesinin bakımı sırasında yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Antalya’da özel bir hastanede klima ünitesinin bakımı sırasında yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Muratpaşa ilçesinde özel bir hastanede klima bakımı esnasında yaşanan iş kazası sonucu olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanenin C Bloku’nun teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği ifade edilen kazada hastanenin teknik servis personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti, klima servisi çalışanlarından Gürkan Çetin, Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya yaralandı. Parmaklarından yaralanan Gürkan Çetin, plastik cerrahide ameliyat edilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Diğer iki yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Arif Dal’ın 1 yıl önce evlendiği ve 3 yıldır hastanede teknik servis olarak görev yaptığı öğrenildi. Dal’ın cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dal’ın, yakınları acil servis önünde uzun süre üzüntülü şekilde bekledi. Arif Dal’ın cenazesinin Serik’in Şatırlı Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan iş kazasının olduğu bölgede, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı.

“Yaralıların durumu iyi”
Hastanede incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Yaralılarda sıkıntı yok, 3 yaralı var. Bir yaralının 3 parmağında sıkıntı var. Ameliyata alındı. Yaralılarla endişe edilecek durum yok. Kaza ile ilgili araştırma yapılıyor” dedi.

"Bakım ve temizlik sırasında kaza"
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, hastanenin beşinci katındaki terasta klima motorlarının bakım ve temizliğinin yapıldığı sırada ölümlü iş kazasının meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, hastane teknik personeli Arif Dal’ın hayatını kaybettiği, klima bakım işleri için hastanede bulunan Eyüp Partal ve Hacı Eray Kaya ile Gürkan Çetin’in yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası

Hastanede 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazası
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