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Hastanede 11 cep telefonu hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, hastaların odalarından 11 cep telefonu çalan ve güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek, yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, hastaların odalarından 11 cep telefonu çalan ve güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek, yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı. Gaziantep'teki hastanenin polikliniklerinde kalan hastalar ile yakınları, cep telefonlarının çalındığını polise ihbar etti. Polis ekipleri, temmuz ve ekim ayları arasında meydana gelen 11 hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu 11 hırsızlığın S.A. ve V.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyonla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.A. ile V.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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