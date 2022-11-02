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Hastanede akılalmaz olay! 3 günlük bebek kaçırıldı, polis alarma geçti

02.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yeni doğan bir kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırılan bebek, ailesine teslim edildi. İşte detaylar...

Hastanede akılalmaz olay! 3 günlük bebek kaçırıldı, polis alarma geçti

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı.

Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti.

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Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi.

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Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.

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Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

DHA

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Şanlıurfa bebek

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