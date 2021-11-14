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  4. Hastanede alkollü saldırgan şoku! Doktor ve sağlık çalışanını darbetti

Hastanede alkollü saldırgan şoku! Doktor ve sağlık çalışanını darbetti

14.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da alkollü hasta, acil serviste kendisine müdahale etmek isteyen doktor ve sağlık görevlisine saldırdı. Yaralanan doktor ve sağlık görevlisi tedavi edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan olay sonrası saldırgan gözaltına alındı.

Hastanede alkollü saldırgan şoku! Doktor ve sağlık çalışanını darbetti

Olay, dün akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren Hasan A., arkadaşları tarafından hastanenin acil servisine getirildi. Bir süre sonra kendine gelen Hasan A., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru Abdullah Ercan ile acil servis koordinatörü Yunus Karayılan'a saldırdı. Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor Abdullah Ercan ile darbedilen koordinatör Yunus Karayılan tedaviye alındı. Polis, saldırgan Hasan A.'yı gözaltına aldı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darbedildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

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DHA

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