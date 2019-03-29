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Hastanede "bebek kaçırma" tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hastanede "bebek kaçırma" tatbikatı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Derik Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürlüğünce "bebek kaçırma" tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derik Devlet Hastanesinde "pembe kod" uygulaması kapsamında yapılan tatbikatta, senaryo gereği 9 aylık Eylül Çakı kaçırıldı.

Senaryoya göre, anne saat 10.00'da bebeğinin yerinde olmadığını fark ederek servis sorumlusu hemşirenin yanına gitti ve durumu bildirdi.

Bunun üzerine sorumlu hemşire, diğer hastane çalışanlarıyla serviste çocuğu aradı ancak bulamadı.

Saat 10.10 sıralarında 3333 aranıp "#" tuşlanarak "pembe kod" çağrısı yapıldı.

Çağrıyı alan güvenlik görevlileri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin talimatıyla hastaneden belirli aralıklarla da anons yapıldı.

Ayrıca teknisyenler tarafından asansörler durduruldu, hastane giriş ve çıkış kapıları güvenlik görevlileri tarafından önlem amaçlı kapatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bebeğin odaya giren bir kadın tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Görüntülerden bebeğin hastane bahçesi çevresinde olduğu tespit edildi. Ekipler sağlık çalışanlarıyla birlikte kadının elinden kaçırılan bebeği alarak annesine teslim etti.

Sağlık Müdürlüğünce başarıyla gerçekleştirilen tatbikata katılanlara teşekkür edildi.

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