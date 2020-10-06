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Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesindeki üniversite hastanesinde, 1'i kadın 2 doktor ile görevli polis memurunu darbeden 2 kişi gözaltına alındı. Meslektaşıyla birlikte darbedilen kadın doktor Ö.K.'nin ifadesinde, "Ben normal bir şekilde konuşurken ve derdimi anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda bağırmaya başladı. Çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi. Şahısların gözleri dönmüş gibiydi." dedi.

Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı

Olay, dün akşam, Ege Üniversitesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Ersin B. geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada uzun süre beklediği iddiasıyla kadın doktor Ö.K.'ye tepki gösteren Ersin B., daha ağır hastaların olduğunu, sakin olup beklemesi gerektiğini cevabını alınca bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine doktor O.T. de, Ersin B.'yi uyardı. Ersin B., yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. ile birlikte 1'i kadın 2 doktora saldırarak darbetti. Hastane personeli 'beyaz kod' uygulamasına başvururken, araya giren hastane polisi M.K. de saldırıya uğradı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada İbrahim Halil Ç. olay yerinden kaçtı. Yakalanan ve geçirdiği kaza nedeniyle yaralı olan Ersin B. tedavisi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ersin B.'nin tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Kaçan İbrahim Halil Ç. ise, Bornova'daki Ankara Caddesi üzerinde, otomobilde, yanında bulunan Çetin Ö. ile birlikte yakalandı. İkili gözaltına alınırken, Çetin Ö.'nin üst aramasında ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İbrahim Halil Ç.'nin üst aramasında ise yine tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, Ersin B.'nin 'çocuğa karşı cinsel istismar', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımından' çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İbrahim Halil Ç.'nin ise 'cinsel istismar', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı veya uyarıcı madde kullanımı' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

'GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİYDİ'

Meslektaşıyla birlikte darbedilen kadın doktor Ö.K.'nin ifadesinde, "Ben normal bir şekilde konuşurken ve derdimi anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda bağırmaya başladı. Çok korktum ve arkadaşım O.T. bunu fark edince yanımıza geldi. Şahısların gözleri dönmüş gibiydi. Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" dediği öğrenildi.

'ÇOK AGRESİFTİLER'

O.T. ise ifadesinde, "Acil serviste bu tür darp olaylarıyla sıkça karşılaştığımız için engellemeye çalıştım. Yatıştırmak için yanlarına gittim ancak daha da alevlendiler ve bize saldırdılar. Bizi korumak isteyen hastane polisimizin de üzerine yürüdüler. Bu kez ona da saldırmaya çalıştılar. Güvenlikler gelip müdahale etti, ancak şahıslar çok agresifti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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