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Hastanede bıçaklı kavga: 1 polis 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Çorum’da hastanede çıkan bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı.

Çorum’da hastanede çıkan bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik işlemleri için heyet raporu almak için hastaneye gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Burada görevliler tarafından doktorun yoğun bakım servisinde bulunduğunun söylenmesi üzerine sinirlenen Salih P. iddiaya göre kapıya yumruk attı. Bu sırada doktorun odasında muayene olmak için bekleyen hasta Galip K., Salih P.’yi sakin olması için uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Kavgayı ayırmak için araya girenlerden Alparslan K. ile polis memuru Yalçın B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin yanı sıra çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda yaralanan Galip K, Alparslan K. ile Yalçın B. hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Salih P. ile tedavisi tamamlanan Galip K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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