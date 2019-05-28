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Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, hastanede çıkan kavgada biri polis, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, hastanede çıkan kavgada biri polis, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Heyet raporu almak için hastaneye gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Yoğun Bakım Ünitesi'nde olduğu kendisine söylenen doktorun yerinde olmadığını gören Serkan P., iddiaya göre kapıya yumruk attı. Bu sırada muayene için odada muayane olmayı bekleyen hasta Galip K., Salih P.'yi uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Kavgada araya giren polis memuru Yalçın B., Galip K. ve Alparslan K. yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüpheli Salih P. ve tedavisi tamamlanan Galip K., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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