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Hastanede bomba paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir hastanenin bahçesine bırakılan şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı.

Hastanede bomba paniği

Gaziantep’te bir hastanenin bahçesine bırakılan şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan paketten çarşaf çıktı.
Kentte hareketli anların yaşanmasına neden olan olay 25 Aralık Devlet Hastanesinin arka bahçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın polise ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen ekipler paketin etrafından güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanının koruyucu kıyafetle kontrollü şekilde patlattığı paketten çarşaf çıktı.
Şüpheli paket ihbarı üzerine hastane bahçesine gelen basın mensuplarına hastane güvenliği engel olmaya çalıştı. Covid 19 bulaşma riskine rağmen gazeteciye temas ederek, dışarı çıkartmaya çalışması çevredekilerin tepkilerine neden oldu.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Karşıyaka Polis karakolu yakınına bırakılan 1 kilo 200 gram ağırlığındaki zaman ayarlı bomba da vatandaşların ve polisin dikkati sayesinde fark edilerek imha edilmişti.

Hastanede bomba paniği

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