Hastanede bomba ve yangın tatbikatı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, "Hastane Afet Planı" kapsamında yangın ve bomba tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta, 80 personelin yanı sıra itfaiye, polis, 112 acil servis ekipleri ve bomba imha uzmanları görev aldı.
Senaryo gereği hastanenin bir bölümünde çıkan yangın sonucu olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaralananlar ve mahsur kalanların kurtarılmasının ardından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastane bahçesinde şüpheli paketin tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Bu arada, tatbikatı gerçek zanneden bazı vatandaşlar da yardıma koştu. Heyecanlanıp korkan bazı kişiler, yetkililerin durumu açıklamasıyla rahat bir nefes aldı.
Tatbikatın başarıyla yapıldığını söyleyen Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ferdi Güneş, "Allah kimseyi bunlarla sınamasın. Hastanemizde olağandışı durumlarda, afet durumlarında hastanemiz içinde ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve olmamasını istediğimiz olaylar için bir tatbikat gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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