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Hastanede 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Güvenlik kamerası yakalandı

05.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir şahıs, özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık anlarında şahsın önce fırsat kollaması sonra 10 bin liralık cep telefonunu çalması dikkat çekerken hastanede yaşanan hırsızlık bu kadar da olmaz dedirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, hastaneye gelen bir şahıs, hastane koridorlarında bir süre dolaştıktan sonra hasta kaydı yapan sağlık çalışanlarının cep telefonunu gözüne kestirdi.

KİMSENİN OLMADIĞI ANI KOLLAYIP TELEFONU ÇALDI

Daha sonra bir süre fırsat kollayan şahıs, sağlık çalışanlarının lavaboya gitmesini fırsat bilerek hasta kayıt masasına yanaştı. Şahıs, hızlı bir şekilde masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanede bu kadar da olmaz dedirten cep telefonu hırsızlığı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay ardından hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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