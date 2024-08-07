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  4. Hastanede çıkan tartışmada terör gazisine çirkin muamele! Görüntüler tepki çekti

Hastanede çıkan tartışmada terör gazisine çirkin muamele! Görüntüler tepki çekti

07.08.2024 20:43
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Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisi, tartışma yaşadıkları terör gazisinin boğazına yapışarak yere yıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

Hastanede çıkan tartışmada terör gazisine çirkin muamele! Görüntüler tepki çekti

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçirdi.

REFAKATÇİ DEĞİŞİMİ YAPMAK İSTENİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, dün gece refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada güvenlikçilerle aralarında tartışma yaşandı.

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BOĞAZINA YAPIŞARAK YERE YIKTILAR

Durumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G. de güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi S.G.'nin boğazına yapışarak yere yıktı. Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

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Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gazi Denizli
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