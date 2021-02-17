Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Bartın Devlet Hastanesinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesinin giriş katındaki bir odada çıktı. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen odadaki plastik boruların alev alması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Odada bulunan bazı temizlik malzemelerinin de alev alarak yandığı görüldü.

Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

