Hastanede dehşet! Asistan doktoru makasla kovalayıp yumrukladı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 16 Mayıs sabahı gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyledi. Asistan doktor Mustafa Tokmak da İ.P.'nin yarasını temizleyerek, dikiş atmak istedi. Operasyon anında İ.P.'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu. İddiaya göre buna sinirlenen İ.P., dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesi üzerine elindeki makası düşüren İ.P., Tokmak'a yumruk atarak, kaçtı. Olay sonrası Tokmak, İ.P.'den şikayetçi oldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'NÖBETİM BİTMESİNE RAĞMEN KALDIM'

Olay anını anlatan asistan doktor Mustafa Tokmak, "Travma bölümündeydim ve 07.30 sıralarında bıçaklanma şikayetiyle sedyeyle hasta getirildi. İlk bakışta ayağının içinde bıçak yarası gördüm. Gerekli tetkikleri istedikten sonra hastayı tomografiye yönlendirdim. Personel hastayı götürüp, getirdikten sonra hastanın çok uyumsuz olduğunu ve bu nedenle filmin tam olarak çekilip çekilmediğinden emin olamadıklarını söylediler. Sonrasında hastayı sedyeye alıp, ikinci bakısını yaptım. O sırada 5-6 yüzeysel kesisi olduğunu gördüm. Saat 08.00 olunca görev devri yaptık ancak mesaim bitmesine rağmen kesileri diktikten sonra gideceğimi söyledim. Dikim işlemini yaparken hasta çok fazla hareket ediyordu. Ben de kendisine sakin olması gerektiğini, bu şekilde devam etmesi durumunda düzgün dikemeyeceğimi söyledim. O da bunun üzerine bana bağırmaya başladı. 16 saatlik uykusuzluk ve gün içindeki yorgunluğun da etkisiyle ben de sesimi yükselttim. Sesleri duyan bir arkadaşım da yanımıza gelmişti. O sırada hasta sedyeye çıktı" diye konuştu.