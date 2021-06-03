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  4. Hastanede dehşet! Asistan doktoru makasla kovalayıp yumrukladı

Hastanede dehşet! Asistan doktoru makasla kovalayıp yumrukladı

03.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyleyince asistan doktor Mustafa Tokmak da yarasını temizleyip, dikiş atmak istedi. Operasyon sırasında İ.P.'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu. İddiaya göre sinirlenen İ.P., dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesiyle makası elinden düşüren İ.P., Tokmak'a yumruk atıp, kaçtı. Tokamak, İ.P.'den şikayetçi oldu.

Hastanede dehşet! Asistan doktoru makasla kovalayıp yumrukladı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 16 Mayıs sabahı gelen İ.P., bıçakla yaralandığını söyledi. Asistan doktor Mustafa Tokmak da İ.P.'nin yarasını temizleyerek, dikiş atmak istedi. Operasyon anında İ.P.'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu. İddiaya göre buna sinirlenen İ.P., dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesi üzerine elindeki makası düşüren İ.P., Tokmak'a yumruk atarak, kaçtı. Olay sonrası Tokmak, İ.P.'den şikayetçi oldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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'NÖBETİM BİTMESİNE RAĞMEN KALDIM'

Olay anını anlatan asistan doktor Mustafa Tokmak, "Travma bölümündeydim ve 07.30 sıralarında bıçaklanma şikayetiyle sedyeyle hasta getirildi. İlk bakışta ayağının içinde bıçak yarası gördüm. Gerekli tetkikleri istedikten sonra hastayı tomografiye yönlendirdim. Personel hastayı götürüp, getirdikten sonra hastanın çok uyumsuz olduğunu ve bu nedenle filmin tam olarak çekilip çekilmediğinden emin olamadıklarını söylediler. Sonrasında hastayı sedyeye alıp, ikinci bakısını yaptım. O sırada 5-6 yüzeysel kesisi olduğunu gördüm. Saat 08.00 olunca görev devri yaptık ancak mesaim bitmesine rağmen kesileri diktikten sonra gideceğimi söyledim. Dikim işlemini yaparken hasta çok fazla hareket ediyordu. Ben de kendisine sakin olması gerektiğini, bu şekilde devam etmesi durumunda düzgün dikemeyeceğimi söyledim. O da bunun üzerine bana bağırmaya başladı. 16 saatlik uykusuzluk ve gün içindeki yorgunluğun da etkisiyle ben de sesimi yükselttim. Sesleri duyan bir arkadaşım da yanımıza gelmişti. O sırada hasta sedyeye çıktı" diye konuştu.

'MAKAS ELİNDEN DÜŞÜNCE YUMRUKLADI'

Saldırganın elindeki makasla acil bölümünde kendisini kovaladığını söyleyen Tokmak, "Yanımıza gelen arkadaşım bana zarar vermemesi için onu biraz itti. Üzerime doğru gelirken sedyenin korkuluğuna takılıp yere düştü. Bu sırada onu sakinleştirmeye çalışınca sol elinde dikiş attığımızda kullandığımız makası gördüm. Tutup düşürmeyi denedim ancak başarılı olamayınca kaçmaya başladım. Makası gören herkes kaçışmaya başladı. Bir hemşire arkadaş, saldırgana sarılarak onu yere düşürdü. Tekrar kurtularak üzerime gelmeye başladığında makasın düşmüş olduğunu gördüm. Gelip yumrukladı. Hemşire arkadaşa olaydan sonra neden kendisini riske attığını sorduğumda 'Nereye kadar kaçabilecektin?' dedi.

'CAYDIRICI CEZALAR OLMADIKÇA ŞİDDETİ BİTİREMEYİZ'

Olaydan sonra şikayetçi olan asistan doktor Tokmak, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak da şiddete maruz kaldıklarını vurgulayarak, "Buna benzer çok fazla olay yaşıyoruz. Her nöbette 10-15 bu tarz hasta geliyor. Bu insanlar caydırıcı cezalar almadıkça şiddeti bitiremeyiz. Evet, bizler görevimizi yapıyoruz ama sürekli 'Bizim vergilerimle maaş alıyorsun, bakacaksın' gibi sözlere maruz kalıyoruz. Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik olarak şiddete maruz kalıyoruz. Saldırgandan şikayetçi oldum. Bundan sonra da adli sürecin takipçisi olacağız. İlk kez bu tarz bir olay yaşadığım için süreci ben de tam olarak bilmiyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Tokmak, "Özellikle pandemi döneminde bu tarz şeyler yaşamamız bizleri biraz daha üzüyor çünkü bu süreçte kendi ailelerini göremeyen çok fazla sağlık çalışanı var. Çok fazla emek veriliyor. İnsanlar sokağa çıkmakta bile tereddüt ederken bizler koronavirüsün içindeydik" dedi.

DHA

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